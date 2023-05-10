إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي احتضنها ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تقدم ريال مدريد عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 35 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أدرك كيفين دي بروين التعادل لمانشستر سيتي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وستتكرر الملحمة الكروية عندما يلتقي الفريقين على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينبغي على أحد الفريقين تحقيق الفوز في ظل إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين، ما يعني أن عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة كروية مثيرة بين الريال والسيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الـ 11 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستبث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 بملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

وسيكون الفائز من مباراة ريال مدريد والسيتي طرفًا في النهائي بجانب المتأهل من ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر.