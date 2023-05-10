شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات نارية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. المنصورة وشبين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، 5 مواجهات قوية فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى بين سبورتنج مع طنطا، أبو قير للأسمدة مع المجد السكندرى، بايونيرز مع الهلال بالضبعة، بلدية المحلة مع المصرى بالسلوم، المنصورة مع جمهورية شبين.

يحل فريق طنطا متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 44 نقطة، ضيفا على فريق سبورتنج صاحب المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها عمرو أنور مدرب فريق طنطا للعودة لسكة الانتصارات والعودة بالثلاث نقاط من أجل المحافظة على صدارة الترتيب، فيما يأمل فريق سبورتنج فى تحقيق مفاجأة إسقاط طنطا وانتزاع الثلاث نقاط متسلحا بعامل الأرض والجمهور.

ويستضيف بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 42 نقطة، فريق المصرى بالسلوم متذيل ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فى مباراة سهلة على الورق أمام أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة الطامح فى انتزاع الثلاث نقاط وانتظار هدية من سبورتنج للوصول لقمة الترتيب، فيما يسعى المصرى بالسلوم فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد من تحسين وضعه فى الترتيب.

ويلتقى فريق المنصورة الثامن فى الترتيب برصيد 34 نقطة، مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى مدرب فريق المنصورة لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب ومحاولة إنهاء الموسم فى أفضل ترتيب، فى المقابل يأمل جمهورية شبين فى العودة بالنقاط الثلاثة لمواصلة الضغط على فرق الصدارة.

ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الرابع، فريق المجد السكندرى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة فى مباراة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض، فى الوقت الذى يلتقى الهلال بالضبعة مع فريق بايونيزر فى مباراة الصراع فى القاع.

وتستكمل مباريات الجولة بثلاث مباريات تم تأجيلها للمشاركة فى كأس مصر، بين الاوليمبى ودكرنس يوم الخميس، الحمام مع اتحاد نبروه يوم الجمعة، وأخيرا كفر الشيخ مع بروكسى يوم السبت.