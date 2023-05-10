شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-5-2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الأربعاء، مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، بين فاركو والمصرية للاتصالات، فيوتشر مع طلائع الأسطول.

يستقبل فريق فاركو فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق المصرية للاتصالات على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث تعادل فاركو مع فيوتشر سلبيا فى آخر مباراة، فيما حقق المصرية للاتصالات فوزا مهما على القناة بهدفين مقابل هدف فى القسم الثانى.

وعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على دراسة مباريات المصرية للاتصالات للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل إنهاء المباراة مبكرا، وحذر من خطورة لاعبى الاتصالات الذين يقدمون مستوى كبير فى الفترة الأخيرة.

فى المقابل، يسعى جمعة مشهور المدير الفنى لفريق المصرية للاتصالات، إلى مواصلة نتائجه الرائعة فى الفترة الأخيرة والإطاحة بفاركو من البطولة، وطالب لاعبيه بضرورة تضييق المساحات أمام مهاجمى فاركو وخاصة رزق حمرون وشكرى نجيب، واستغلال الفرص التى تتيح لهم من أجل التأهل لدور الـ16 من كأس مصر.



موعد مباراة فيوتشر وطلائع الأسطول موعد مباراة فيوتشر وطلائع الأسطول يستضيف فريق فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الأسطول على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات جيدة، حيث تعادل فيوتشر فى آخر مباراة مع فاركو سلبيا، فيما تغلب طلائع الأسطول على أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح فى آخر مبارياته بكأس مصر.

حذر علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق من مفاجآت الكأس، خاصة أن فريق فيوتشر ودع كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ32، وشدد على أهمية استغلال الفرص والخروج باللقاء إلى بر الأمان وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للمنافسة على اللقب والتتويج به، ليكون ثانى بطولاته بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضى.

فى المقابل، يأمل فريق طلائع الأسطول فى مواصلة مفاجآته بالإطاحة بفريق فيوتشر من كأس مصر والتأهل إلى دور الـ16، بعدما أطاح بفريق الهلال بالضبعة بهدف نظيف فى الدور التمهيدى الأول، وفريق أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح فى دور الـ64، على الرغم من أنه ينافس فى الدرجة الثالثة هذا الموسم.

وطالب محمد إسماعيل المدير الفنى لفريق طلائع الأسطول، من اللاعبين بذل أقصى جهد من أجل الخروج ببطاقة التأهل من هذه المباراة والقتال على مواصلة المفاجآت والتأهل لدور الـ16.