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الأهلى يواجه الجزيرة اليوم فى نهائى دورى كرة السلة "سيدات"

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور النهائى من بطولة دورى سيدات كرة السلة، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

 

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على سموحة بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج. 

 

وجاء جدول المباريات وفقا ما أعلنته لجنة المسابقات كالتالى ..

 

الأربعاء 10 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:00 مساء

 

الجمعة 12 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء

 

الأحد  14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

 

وحال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام  الثلاثاء 16  الساعة 6:30 مساء ، وكذلك المباراة الخامسة حال اللجوء اليها فتقام الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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