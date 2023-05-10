شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران فى تونس اليوم استعداداً لمباراة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الأربعاء، أول مران بتونس استعداداً لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي اليوم بعدما وصلت بعثة الفريق إلى تونس في ساعة متأخرة من مساء أمس على متن طائرة خاصة ، ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من اليوم وضع خطة الأهلي للمباراة وبرنامج الفريق في تونس والتدريبات والمحاضرات التى سيعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين من أجل تجهيزهم فنياً ومعنوياً لمواجهة الجمعة المرتقبة.

ويأمل كولر في تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد بعدما تحدث معهم في القاهرة في بداية الاستعداد للمباراة ، عن أهمية التركيز الذهني لمواجهة الترجي القوية بتونس من أجل تحقيق نتيجة جيدة فيها لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري بإستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

وتحدث المدرب السويسري مع لاعبي الأهلي قبل السفر لتونس عن ضرورة عدم التفكير في أفراح التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة التى حسمها الفريق على حساب بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بالأمارات حيث فاز الأهلي بهدف نظيف ليتوّج باللقب رقم 13 ببطولة السوبر المصري ، وشدد كولر للاعبي الأهلي على أهمية التركيز في مباراتي الترجي فقط والإستعداد الأمثل لهما من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية التى يُمنى المارد الأحمر النفس في حصد اللقب رقم 11 فيها.