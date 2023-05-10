شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى اليوم فى نهائى دورى كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال بين فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى بالمباريات التى ستقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر فى الفترة من 10 إلى 17 مايو الجارى.

وتقام المباريات بنظام best of 5 بإقامة 5 مباريات بين الفريقين والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب دون الحاجة إلى خوض باقى المباريات .

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم على أن تقام المباريات المتبقية أيام 11 و 13 و 15 و 17 مايو الجارى.

حال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الاثنين 15 مايو الساعة 7 مساء وكذلك المباراة الخامسة حال خوضها ستقام الأربعاء 17 مايو فى نفس الموعد