شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا للسودان بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة السودان في الجولة الأولى لبطولة كأس العرب المقامة بالسعودية والتي تنطلق غدا.

وخاض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى وفى المباراة الودية الأولى والتى أقيمت بينهما اليوم في ينبع فاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الودية الثانية فاز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه .

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.