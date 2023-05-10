شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يؤكد للاعبى الأهلى قوة الترجى التونسى رغم التعثر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم مارسيل كولرالمدير الفني للأهلي من جهازه المعاون ملخص لفريق الترجي التونسي خلال مباريات الأخيرة أبرزها المواجهات التى جمعته في الدوري التونسي مؤخراً حيث خسر من الصفاقسي الذي يقوده حسام البدري ثم خسر من الأفريقي ، بجانب مباريات أفريقية أخرى خاضها الترجي مؤخراً ويرغب كولر في دراسة المنافس التونسي جيداً قبل لقاء الجمعة المرتقب.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد كولر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق يتحدث معهم عن لقاء الترجي وصعوبته وعدم الإستهانة به بدعوى تعثره المحلي مؤخراً لاسيما وأن الفريق التونسي من الأندية الكبيرة محلياً وأفريقياً وقادرة على العودة سريعاً وتقديم مواجهات كبرى بإعتبارها تمتلك "شخصية الفرق الكُبرى".

ويأمل كولر في تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد بعدما تحدث معهم في القاهرة في بداية الاستعداد للمباراة ، وتحدث المدرب السويسري مع لاعبي الأهلي قبل السفر لتونس عن ضرورة عدم التفكير في أفراح التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة التى حسمها الفريق على حساب بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بالأمارات حيث فاز الأهلي بهدف نظيف ليتوّج باللقب رقم 13 ببطولة السوبر المصري