شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تسمية السوبر الجديد "بطولة النخبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على اطلاق مسمى "بطولة النخبة" على السوبر الجديد المكون من أربعة فرق وهي بطل ووصيف الدوري وبطلي كأس مصر وكأس الرابطة المصرية.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة استمرار السوبر القديم بشكله العادي بين بطلى الدوري والكأس، على أن تكون بطولة السوبر الجديد مستقلة بذاتها ولها نظامها ولائحتها المنفصلة.

وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة المسابقات، عدة مقترحات لاختيار بينها منها اختيار أول وثانى الدورى وبطل كأس مصر و بطل كأس رابطة الأندية.

وينوى اتحاد الكرة بالاتفاق مع رابطة الأندية على إقامة السوبر المصري المقبل بابوظبي، وفقا للجلسة التى تم عقدها مع مجلس ابوظبى الرياضي على هامش السوبر الذى اقيم مؤخرا يوم الجمعة المقبل وتم الاتفاق على اقامة السوبر المقبل بالإمارات.

وحصل فريق الأهلي على بطولة السوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف مقابل لاشىء أحرزه علي معلول من ضربة جزاء بعد عرقلة محمود كهربا فى منطقة جزاء بيراميدز.