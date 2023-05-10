شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب التعاقد مع ظهير أيسر فى الزمالك ويبحث عن حل للجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي اوسوريو المدير الفني للزمالك التعاقد مع ظهير أيسر للفريق في الميركاتو الصيفى المقبل كأولى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في ظل الإحتياج الشديد نحو التعاقد مع لاعب فى الجبهة اليسرى أيسر يكون بديل لأحمد فتوح الظهير الأساسى والذى عانى خلال الموسم الحالي من العديد من الإصابات.

يأتى ذلك بسبب كثرة غيابات عبد الله جمعة وتفكير محمد عبد الشافى في الإعتزال بنهاية الموسم الجارى ، بالإضافة لعدم قدرة الناشئ حاتم سكر في شغل المركز خلال الموسم المقبل مباشرة بسبب صغر سنه .

على صعيد أخر يبحث أوسوريو عن حل لأزمة الجبهة اليمنى والتي تعانى من نقص حاد نظرا لعدم وجود سوى التونسى حمزة المثلوثى والذى مازال موقفه غامضا بشأن تجديد تعاقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

ويعكف اوسوريو على دراسة جميع اللاعبين من اجل تأهيل لاعبين جدد لشغل مركز الظهير الأيمن في ظل عدم قناعته الكاملة بإمكانيات المثلوثى ، ويعد الأقرب سيد نيمار نظرا لشغله هذا المركز من قبل .