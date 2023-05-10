شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات طائرة الزمالك يغادر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت، فجر اليوم الأربعاء، بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر مؤخرا. توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل". وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الاثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة. وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى.

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