شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: المصرى يستهدف المربع الذهبى والمنافسة فى قاع الدورى أصعب من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق السيد، المدرب العام بالنادى المصرى، أن المنافسة والصراع فى قاع جدول مسابقة الدورى بالموسم الجارى أصعب بكثير من المنافسة فى القمة.

وقال طارق السيد، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": تدريب المصرى مسئولية كبيرة، نادى جماهيرى كل التركيز فى الفترة المقبلة على تحسين موقف الفريق ونسعى لدخول المربع الذهبى، استلمنا الفريق وهو متأهل لنصف نهائى كأس الرابطة، ولدينا طموح كبير للفوز بهذه البطولة، وأيضاً تأهلنا لدور الـ16 بكأس مصر ونتمنى أن نحقق طموحات الجماهير.

وأضاف: المصرى يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كانوا بحاجة فقط إلى الثقة بأنفسهم، وتغيير جهاز فنى قبل 48 ساعة من المنافسة على بطولة كأس مصر مع فريق قوى فى مجموعة الصعيد أنر ليس سهلا، كنا حريصين على عبور هذا اللقاء خاصة أن بطولة الكأس دائماً تحمل المفاجآت، ولكن لاعبينا كانوا على قدر المسؤولية.

واختتم مدرب المصرى: المنافسة في الموسم الجاري شرسة جداً في قاع الجدول، ولكن في قمة الترتيب باتت المنافسة فقط على من سيشارك في بطولات أفريقيا، هناك خمس فرق تتنافس على البقاء في الدوري، والمصري يتطلع إلى حجز مقعد في المشاركة بالبطولات الأفريقية.

ويعود، اليوم الأربعاء، النادى المصرى بقيادة ميمي عبد الرازق، إلى معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.