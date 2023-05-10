شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانه اليوم على الملعب الفرعى باستاد رادس استعداداً للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه اليوم فى السابعة مساء بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعى باستاد حمادى العقربى برادس.

وكانت بعثة الأهلى لقد وصلت إلى مطار قرطاج مساء أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس على التواجد في مطار قرطاج واستقبال بعثة الأهلي والاطمئنان على وصولهم إلى فندق الإقامة.

كما تواجد سمير عدلي المدير الإداري في مطار قرطاج وأنهى كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالخروج من المطار.

وكان سمير عدلى قد سبق البعثة إلى تونس؛ للاطمئنان على كل الأمور الخاصة بحجز ملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية لتسهيل مهمة الفريق منذ لحظة وصوله إلى تونس.