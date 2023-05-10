شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل تونس استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادى الزمالك إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المقرر إقامتها فى الفترة من 12 إلى 23 مايو الحالي. ويراس بعثة الفريق، علاء فهمى رئيس قطاع الطائرة بنادى الزمالك.. بينما اختار أحمد فتحى المدير الفنى للفريق 14 لاعبة وهن: ياسمين نوح ومريم محمد متولى وفريدة هشام ومايا ممدوح وفريدة العسقلانى ونوران أحمد ودانة أحمد شوقى وداليا أشرف وهنا هشام وداليا أشرف ونورا إيهاب وأيسل نديم وهنا الحسن محمد وميلكا لوبيسكا دا سيلفا. ويقود الفريق أحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا مساعدا واكرامى هيكل مدربا وسمية للعلاج الطبيعى وشادى فهيم محللا تقنيا وهبة حسنين مديرة إدارية. ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.

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