شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران الأول استعداداً لمواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين اليوم داخل فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب التدريب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تونس على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي برادس.

وأدى الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر أمس على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.