شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يوجه الشكر لطبيب الفريق بعد تنازله عن مستحقاته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي المصري، الشكر للدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك بعد قيامه بالتنازل على كافة مستحقاته المتأخرة من فترات سابقة لدى النادي، تقديرًا لإدارة النادي وجماهيره.

وعاد مجدي الألفي إلى مهمته في رئاسة الجهاز الطبي للمصري وذلك ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق.

ويعود اليوم الأربعاء، النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، إلى معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي،على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.