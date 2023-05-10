شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لكهربا والشحات بفرمان كولر قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على منح الثنائى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الفريق تعليمات خاصة قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة على ستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وطالب كولر ثنائى الاهلى بالتركيز فى التعامل مع الفرص التى ستتاح لهم خلال المباراة لاسيما بعد أن أتسم أداء الشحات وكهربا بالرعونة فى مباراة السوبر أمام بيراميدز رغم التتويج باللقب .

وأهدر الشحات وكهربا فرصاً سهلة للأهلى أمام مرمى بيراميدز لتمتد المباراة للأشواط الإضافية قبل أن تحسم لصالح المارد الاحمر بهدف دون رد سجله على معلول من ركلة جزاء.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.