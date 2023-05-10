شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى صالة الشباب والرياضة.. تقنية الفيديو جاهزة لنهائيات دورى السوبر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تجهيز صالة الشباب والرياضة لاستضافة نهائيات دوري السوبر لكرة السلة رجال وسيدات ، وأكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة تفعيل تقنية الفيديو "IRS" للمرة الأولى على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وتنطلق سلسلة نهائيات دوري السوبر مساء اليوم الأربعاء وحتى الخميس المقبل الموافق 18 مايو الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره الجزيرة في نهائي دوري السوبر للسيدات، بينما يتقابل الاتحاد والأهلي وجهًا لوجه في نهائي دوري السوبر للرجال.

ومن المقرر أن تنطلق السلسلة بمواجهة الأهلي ضد الجزيرة في السادسة مساء اليوم الأربعاء، سيدات ، ثم مباراة الاتحاد والأهلي في الثامنة والنصف مساءً رجال