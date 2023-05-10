شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يهدد بعض اللاعبين بإحالتهم لدكة بدلاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، بعض اللاعبين الذين ظهروا بأداء متواضع خلال مباراة ألو إيجيبت في كأس مصر، بإحالتهم إلى دكة الاحتياطي وعدم الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

وقرر أحمد سامى إلغاء صرف مكافأة الفوز على فريق ألو إيجيبت فى دور الـ32 من كأس مصر، بسبب سوء الأداء فى المباراة التي شهدت تأخر سموحة بهدف فى الشوط الأول الذى قدم فيه اللاعبون أداء سيئا مما جعل أحمد سامى يبدأ الشوط الثانى بثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتعديل النتيجة حتى تمكن من قلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، الأمر الذى جعل المدير الفنى غاضبا من اللاعبين بعد المباراة والذى أكد لهم أن هذا الأداء كان من الممكن أن يتسبب فى خروج الفريق من كأس مصر.

ونجح فريق سموحة في قلب تأخره بهدف أمام ألو إيجيبت إلى فوز بهدفين عن طريق حسين فيصل وأحمد مصطفى ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر في انتظار الفائز من الإسماعيلى والنجوم المقرر لها 24 مايو الجاري.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.