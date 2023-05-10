«ديربي الغضب».. التشكيل الرسمي لقمة ميلان وإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهازان الفنيان لميلان وإنتر عن التشكيل الرسمي لفريقهما في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق قمة ميلان وانتر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ ميلان مواجهة إنتر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - كيار - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - رادي كورنيتش.

خط الهجوم: أليكس ساليميكيرز - أوليفيه جيرو- براهيم دياز.

بينما جاء تشكيل الإنتر على النحو التالي:

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريز، باريلا، هاكان أوغلو، مخيتاران، ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ادين دجيكو.

ويسعى الفريقين لتحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب في محاولة لنيل بطاقة التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أصبحت الكرة الإيطالية الوحيدة في الدوريات الأوروبية التي ضمنت التواجد في اللقاء الختامي للمسابقة القارية للموسم الحالي.

وكان ميلان قد تأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين بعدما فاز في جولة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل إياباً على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى انتر ميلان الى نصف نهائي البطولة بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.