أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تعليمات خاصة لكهربا والشحات بفرمان كولر قبل مواجهة الترجى التونسى.

تعليمات خاصة لكهربا والشحات بفرمان كولر قبل مواجهة الترجى التونسى

حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على منح الثنائى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الفريق تعليمات خاصة قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة على ستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

كولر يجهز خطة تأمين "وسط الأهلى" أمام الترجى التونسى بدورى الأبطال

يؤمن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة على ستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة لبطل تونس. الأهلى يؤدى مرانه اليوم على الملعب الفرعى باستاد رادس استعداداً للترجى يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه اليوم فى السابعة مساء بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعى باستاد حمادى العقربى برادس.

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أكد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على تنفيذ كافة اللاعبين لبرنامج خاص وفقًا القياسات البدنية لكل لاعب لتفادي الإجهاد وعدم التأثير بضغط المباريات.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران الأول استعداداً لمواجهة الترجى

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين اليوم داخل فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب التدريب.