شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 مباراتان ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر حيث التقى فريق فاركو مع المصرية للاتصالات، وواجه فيوتشر نظيره طلائع الأسطوال. فيوتشر يهزم طلائع الأسطوال 1/4 ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.. فيديو تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق طلائع الأسطوال بنتيجة 4 / 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام.

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