شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الاتحاد السكندرى فى أولى مواجهات نهائى دورى السوبر لرجال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقام سلسلة نهائيات دوري السوبر على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، حيث انتهى الربع الأول والثاني من اللقاء بالتعادل بنتيجة 16-16 ثم 35-35، قبل أن يتقدم الأهلي مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 55-53 وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 69-62.

وسجل الأمريكي مايكل طومسون لاعب النادي الأهلي أفضل لاعبي المباراة 23 نقطة من بينها 4 رميات ثلاثية مع صناعة 8 فرص للتسجيل. وتقام المواجهة الثانية بين الاتحاد والأهلي مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.