شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشاطئية: كأس العرب بطولة قوية وجاهزون للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق كأس العرب، مؤكدا على جاهزية الفراعنة للبطولة.

وقال لطفي في المؤتمر الصحفي: "وصلنا إلى جدة قبل انطلاق المنافسات بـ5 أيام، وواجهنا المنتخب السعودي وديا وظهر اللاعبون بمستوى مُرضي للجهاز الفني".

وتابع المدير الفني للمنتخب: "البطولة ستكون قوية جدا في ظل مشاركة العديد من المنتخبات القوية ولكننا جاهزون بقوة لكل المباريات وسننافس على اللقب".

وأتم لطفي تصريحاته: "أقمنا معسكرا في الإسكندرية وخضنا خلاله مباريات ودية كان أبرزها أمام المنتخب الإماراتي الشقيق".

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى منتخب قيزغستان بدلا من السودان في بطولة كاس العرب بالسعودية.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين وقيزغستان.