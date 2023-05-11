شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 مباراتان ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث التقى فريق فاركو مع المصرية للاتصالات، وواجه فيوتشر نظيره طلائع الأسطوال.

فيوتشر يهزم طلائع الأسطوال 1/4 ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر.. فيديو