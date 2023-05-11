اتحاد السيارات يستعد لرالي تبوك نيوم

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ويمتد لثلاثة أيام، يبدأ بمرحلة استعراضية لتحديد مراكز المنطلقين، يليه مرحلتان صحراويتان خاصتان تتميزان بالصعوبة اللازمة، ويُتاح للسيارات والدراجات النارية التي تمتثل لأنظمة الاتحادين الدوليين للسيارات «فيا» والدراجات النارية «فيم» المشاركة فيها، وهنالك نسخة «رالي» وطنية للسيارات والدراجات النارية تقام بالتوازي مع الرالي الدولي.
وسيتخذ مركز العمليات للرالي فندق «جراند ميلينيوم تبوك» مقرا رسميا له، ليجري عمليات التوثيق الإداري والفحص التقني في منطقة الصيانة إضافة إلى حفل انطلاقة الرالي.
وستقام أولى المراحل الخاصة الجمعة، 19 مايو، يليها مرحلة خاصة ثانية السبت، 20 مايو، بعدها يقام مؤتمر صحفي لاختتام الرالي وحفل تتويج الفائزين.
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