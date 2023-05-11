أندية الرياض تتنافس على بوسكيتس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن لاعب الوسط الإسباني سيرخيو بوسكيتس لديه عروض من 3 أندية سعودية، هي: (الهلال، النصر، الشباب)، مشيرة إلى أن وكيل اللاعب موجود حاليا في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الوجهة المقبلة للإسباني المخضرم.

وكان نادي برشلونة أعلن رحيل قائد الفريق عن النادي بنهاية الموسم الحالي 2022-23، بعد سنوات طويلة دافع فيها عن قميص الفريق الكتالوني، وحصد خلالها كثيرا من الألقاب.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أمس، تغريدة جاء فيها: «نقول وداعا لأسطورة برشلونة»، مرفقا مع التغريدة مقطع فيديو لأبرز لحظات بوسكيتس خلال مسيرته في النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: «لا يبدو أن بوسكيتس سيذهب للشباب، لأن الناديين الكبيرين في الرياض هما الهلال والنصر»، مشيرة إلى أن العرض النصراوي هو الأفضل حاليا للاعب، إذ سيصل راتبه السنوي إلى 17 مليون يورو.

وقالت الصحيفة، إن بوسكيتس يمتلك عرضا آخر وهو إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن العروض السعودية هي الأضخم من الناحية الاقتصادية.

وختمت الصحيفة، بأن أمريكا هي الأكثر جاذبية لبوسكيتس للعيش، ولكن إنتر ميامي لا يستطع دفع مبالغ الأندية السعودية نفسها.