الشباب يلتقي تشرين في إياب البطولة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بمدينة الرياض لقاء الإياب بين فريقي الشباب السعودي وتشرين السوري اليوم ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف قد أقيم في نفس الملعب بسبب صعوبة الاستضافة اللوجستية والمالية وروزنامة الاتحادين العربي والسعودي التي حالت دون ذلك لفريق تشرين السوري.

ويسعى فريق الشباب إلى خطف بطاقة التأهل لدور المجموعات والتركيز على ملاحقة متصدر دوري روشن السعودي فريق الاتحاد، وعلى الجانب الآخر أنهى فريق تشرين السوري تحضيراته لمواجهة الشباب بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء، يضم فريق تشرين السوري العديد من العناصر المميزة يأتي في مقدمتهم محمد حربوش الذي أصيب في لقاء الذهاب إضافة إلى خالد المبيض.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سجلا مميزا ضد الأندية السورية، حيث سبق ولعب 10مباريات أمامهم، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، وتعادل مرتين، وأحرز 16 هدفا واستقبل 6 أهداف.

ويسعى الليوث لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وينضم الفائز من مجموع المباراتين إلى دور المجموعات، حيث يلتحق بالمجموعة الثالثة التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، إضافة إلى الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.