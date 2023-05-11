شكرا لقرائتكم خبر الخليج يصطدم بالصفا في ممتاز اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مباريات الجولة الـ21 من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، يلتقي الخليج مع الصفا، عند الـ5:00 مساء اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وتستكمل مواجهات الجولة الجمعة بلقاء القمة المرتقب بين النور ومضر، عند الـ4:00 مساء، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، في مباراة من المتوقع أن تحظى بحضور جماهيري غفير، وفي التوقيت ذاته سيلعب القارة مع المحيط على صالة نادي الروضة بالأحساء، وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف مواجهة الابتسام مع الترجي عند الـ6:00 مساء، فيما يستضيف الأهلي نظيره الزلفي في جدة، وستختم مباريات الجولة عند الـ6:30 مساء بلقاء الهدى مع الوحدة، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

ويحتل فريقا مضر والخليج صدارة الترتيب بـ36 نقطة لكل منهما، يتبعهما فريق النور ثالثا بـ34 نقطة، ثم الهدى رابعا بـ26 نقطة، والأهلي خامسا بـ23 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الصفا الذي يأتي سادسا بالرصيد النقطي نفسه.