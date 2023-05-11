شكرا لقرائتكم خبر عن عماد نوار مديرا فنيا لمنتخب سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، على تعيين عماد نوار مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول لسيدات الكرة الطائرة.

ويواصل المنتخب الوطني للسيدات استعداداته خلال الفترة المقبلة للمشاركة في البطولات الدولية والأفريقية وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات.

يذكر أن عماد نوار كان يقود فريق الصيد فنيًا، واستطاع حصد الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس مصر لسيدات الطائرة، عقب تحقيق الفوز على فريق وادي دجلة.