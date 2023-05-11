شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات الدور نصف النهائى ببطولة العالم للاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وحجزت مصر 6 مقاعد في نصف نهائي بطولة العالم بتأهل الرباعي، مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، وثلاثي وادي دجلة، علي فرج، نوران جوهر وهانيا الحمامي، خلال منافسات اليوم الأول من ربع النهائي، بالإضافة إلى نور الشربيني وكريم عبد الجواد خلال منافسات اليوم الثاني.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالتالي:

- نوران جوهر وهانيا الحمامي

- مصطفى عسل وعلي فرج

- نور الشربيني والنيوزيلندية جويل كينج

- كريم عبد الجواد والإنجليزي محمد الشوربجي

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.