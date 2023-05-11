بثنائية في شباك ميلان.. إنتر يضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على إي سي ميلان بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم إنتر ميلان سريعا بالهدف الأول عن طريق مهاجمه ادين دجيكو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 11، أضاف ميختاريان الهدف الثاني للإنتر، لتنتهي المباراة بفوز للفريق الأزرق بهدفين نظيفين.

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وبهذه النتيجة، وضع إنتر قدما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أنه يكفيه الفوز والتعادل بأي نتيجة أو على الأقل الخسارة بفارق هدف.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 بملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

وسيكون الفائز من مباراة ريال مدريد والسيتي طرفًا في النهائي بجانب المتأهل من ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - كيار - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - رادي كورنيتش.

خط الهجوم: أليكس ساليميكيرز - أوليفيه جيرو- براهيم دياز.

بينما بدأ الإنتر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريز، باريلا، هاكان أوغلو، مخيتاران، ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ادين دجيكو.

وكان ميلان قد تأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين بعدما فاز في جولة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل إياباً على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى انتر ميلان الى نصف نهائي البطولة بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.