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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة بيراميدز، والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة .

 

وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدورى.

 

ويعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات الزمالك في الدوري وكأس مصر وأخرتها مباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتي فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.

 

وغاب عدد كبير من اللاعبين عن الزمالك في مباراة بروكسى وهم أحمد سيد "زيزو" لإراحته وأحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر وعمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة ومصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي وعبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية و ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة و محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة.

 

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

ويستعد الزمالك لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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