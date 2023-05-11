شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والترجى فى تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم ،الخميس، الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إستاد رادس المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحضره من جانب الأهلي ، سمير عدلي المدير الإداري وباقي أفراد الطاقم الإداري للفريق من أجل الإتفاق على جميع تفاصيل مباراة الغد .
كما يحضر مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن مواجهة الترجي وطموحات الأهلي فيها وغيرها من الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة باللقاء حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.
وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.
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