شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز القوة الضاربة للأهلى لمواجهة الترجى غدًا فى تونس بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، اخر تدريباته استعداداً لمباراة الترجي المرتقبة المقرر لها العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب المارد الأحمر على ملعب رادس الذي يستضيف المباراة .

ويشرح السويسري مارسيل كولر للاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية والخططية تمهيداً لتنفيذها في مواجهة الغد المرتقبة التى يسعى الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة فيها تُسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري.

وحرص كولر على عقد أكثر من محاضرة مع لاعبي الأهلي تحدث معهم خلالها عن أهمية التركيز في لقاء الترجي وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة رغم الإنتصارات التى تحققت.

فالمدير الفني أكد للاعبي الأهلي أن فوز الفريق في عدة مباريات أخيرة محلياً وأفريقياً لا يعني عدم إرتكاب بعض الأخطاء الفنية ، فقد وقعوا في بعض الأخطاء الدفاعية والهجومية في بعض المباريات الماضية أبرزها لقاء السوبر المصري الذي حسمه الأحمر لصالحه على حساب بيراميدز ومن قبله التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب الرجاء المغربي بجانب مباريات في بطولة الدوري المحلي.

وقام المدرب السويسري على مدار الأيام الماضية بتجهيز العناصر الأساسية للفريق على الصعيدين الفني والمعنوي من أجل مواجهة الغد الهامة ، وينوي الإعتماد على القوة الضاربة بقيادة محمد الشناوي وبيرسي تاو وكهربا وعلى معلول وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم.