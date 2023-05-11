شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الترجى تحسم موعد مباراة الأهلى ومنتخب السويس بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر ااتحاد الكرة مصير الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، من خلال مباراتي الترجي المقرر لهما يومي 12 و19 مايو الجاري، قبل تحديد موعد مباراة المارد الأحمر أمام منتخب السويس بالدور الـ32 من كأس مصر.

وحال نجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من الصعب إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام منتخب السويس خلال شهر مايو الجاري بسبب ضغط المباريات ورغبة رابطة الأندية في الانتهاء من مباريات الأهلى المؤجلة بالدوري.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023، لمباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية، عن مواجهة مرتقبة للنادي الأهلي مع منتخب السويس فى دور الـ 32 من البطولة.

وكان الزمالك قد تجاوز هذا الدور بفوز صعب على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة احتاج فيها الفارس الأبيض لخوض شوطين إضافيين، بعدما تأخر مرتين في الوقت الأصلي.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر وذلك بعد تتويجه باللقب عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.