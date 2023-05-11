شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل لمواجهة علي فرج في نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضمنت مصر لقب بطولة العالم لرجال الاسكواش، وذلك بعد تأهل الثنائي، علي فرج المصنف الرابع عالمياً ولاعب وادي دجلة، وكريم عبد الجواد المصنف رقم 17 إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-13, 11-2.

بينما فاز كريم عبد الجواد على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2 غي مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-5, 7-11, 11-8, 11-7.

وكانت الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية، قد تأهلا أيضاً إلى المباراة النهائية، لتسيطر مصر بذلك على لقب الرجال والسيدات.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.