شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية للاعبى المصرى لتحفيزهم على عودة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.

وعاد النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، إلى معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة نظيره بترول أسيوط وفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي،على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.