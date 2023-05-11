شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة باراجواى فى يونيو المقبل وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضا لتنظيم مباراة ودية بين المنتخب الوطنى ونظيره الباراجواياني في يونيو المقبل، على هامش استعدادات الفراعنة لمواجهة غينيا بالجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا.

ويتضمن عرض باراجواي لمواجهة مصر وديًا خيارات إقامة المباراة داخل مصر أو خارجها، كما يتضمن عوائد مالية لاتحاد الكرة المصري.

يأتى هذا فى الوقت الذى استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على خوض مواجهة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات إفريقيا، في يونيو المقبل.

وفضَّل فيتوريا خوض مواجهة مع أحد المنتخبات الأفريقية على عرض مواجهة البرازيل وديًا في يونيو، بسبب الرغبة في مزيد من الاحتكاك مع منتخبات القارة السمراء، بجانب تحسين ترتيب الفراعنة فى التصنيف الشهرى للفيفا.

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل.

وسبق لاتحاد الكرة تلقى أكثر من عرض لخوض ودية فى يونيو المقبل، أبرزها من المكسيك والمغرب وأوزبكستان، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن، ومازالت هناك مشاورات مع الجهاز الفني للمنتخب حول المباراة.

ويخوض منتخب مصر مباراة رسمية أمام غينيا في يونيو المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023 ، ويرغب فيتوريا في خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف أيضا من 12 حتى 20 يونيو المقبل.