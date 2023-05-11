شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يجتمع بالحكام لتصحيح أخطاء الدورى وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم مع الحكام بمقر الاتحاد لتحليل الأداء الفنى فى مباريات الدورى الممتاز وكأس الرابطة وتصحيح الأخطاء.

وقرر البرتغالى فيتور بيريرا تنظيم زيارات للمناطق واللجان الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، على أن يتخللها اجتماعات مع رؤساء ومديرى وأعضاء اللجان الفرعية للحكام.

ويهدف بيريرا من هذه الاجتماعات لوضع معايير العمل ومناقشة خطته وأفكاره لتطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مستوى ادارة التحكيم فى مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصرى، وتأتى هذه الزيارة بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية وعلى رأسهم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وتوفيق السيد وأيمن دجيش عضوا اللجنة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة.