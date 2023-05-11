شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس إعادة محمد صبحى لحراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إعادة محمد صبحى لحراسة مرمى الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء بعد غدٍ السبت على استاد الإسماعيلىة ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود محمد صبحى لحراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى بعد غيابه أمام بروكسى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر لحساب زميله محمد عواد، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فى سياق مختلف يراقب أوسوريو حالة اللاعبين المصابين فى القلعة البيضاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الدورى.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كل المراكز على رأسها أحمد فتوح الذى مازالت آلام الظهر تطارده وناصر المنسي المصاب بمزق العضلة الضامة وعمرو السيسي الذى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الركبة ونفس الحال بالنسبة لزميله محمد عبد الشافى وأخيراً عبد الله جمعة الذى يعانى من إجهاد العضلة الخلفية.