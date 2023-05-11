شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال بين فريقى الأهلى والاتحاد السكندرى فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر فى الفترة من 10 إلى 17 مايو الجارى.

وفاز الأهلى فى المباراة الأولى بنتيجة 56/90.

وتقام المباريات بنظام best of 5 بإقامة 5 مباريات بين الفريقين والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب دون الحاجة إلى خوض باقى المباريات.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى السابعة من مساء اليوم على أن تقام المباريات المتبقية أيام 13 و 15 و 17 مايو الجارى.

حال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الاثنين 15 مايو الساعة 7 مساء، وكذلك المباراة الخامسة حال خوضها ستقام الأربعاء 17 مايو فى نفس الموعد.