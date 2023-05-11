كولر يدرس إعادة كهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الترجى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، إعادة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة الترجى التونسى المقرر لها غداً فى دورى الأبطال، بعدما غاب اللاعب عن التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة السوبر المصرى الأخيرة.

وينوى كولر الدفع بـ كهربا أساسياً فى هجوم الأهلى أمام الترجى فى لقاء الغد بعدما دفع المدرب السويسرى بـ محمد شريف أساسياً فى لقاء السوبر المصرى الأخير أمام بيراميدز الذى حسمه الأحمر لصالحه.

وشارك كهربا فى الدقائق الأخيرة من مباراة السوبر التى أقيمت بالإمارات وتسبب فى ركلة جزاء أحرز منها على معلول هدف تتويج الأهلى باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.

ويلتقى الأهلى مع الترجى بملعب رادس فى العاشرة من مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو الجاري.

في وقت سابق قال محمود عبد المنعم "كهربا" "بتصعب عليّ نفسي بسبب دخول اسمي في كل الأمور، على الرغم من أنه ليس لي ذنب".

وأضاف كهربا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالنة" على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "يتم ذكر اسمى في كل شيء، وبتصعب عليّ نفسي، والناس تعلم ما أمر به لكن أهم حاجة في الأهلى البطولات".

وتابع: "بغير دماغى وتفكيري والضغط اللى عليا بالضحك وربنا بيكرمنى واللى معاه ربنا يمشي على الميه والسما، وقلت لسامى قمصان هنزل الشوط الثانى في مباراة بيراميدز بكأس السوبر وربنا هيكرمنى وقد كان".