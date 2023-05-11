شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ورجاء أغادير فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره رجاء أغادير المغربى مساء اليوم، فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

موعد مباراة الأهلى ورجاء أغادير

يلتقى الأهلى "المنظم" مع نظيره رجاء أغادير المغربى فى التاسعة مساء على صالة الملك عبد الله الفيصل.

وفاز فريق الأهلى فى أول لقاءاته على بطل إثيوبيا أول أمس بنتيجة 59 / 8، بينما افتتح الزمالك مشوار البطولة بمواجهة فانز الكاميرونى أمس.

تضم المجموعة الأولى، الزمالك المصرى، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

بينما تضم المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.

أما على صعيد منافسات السيدات ، يلتقى فريق الأهلى نظيره أول أغسطس الأنجولى.

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).