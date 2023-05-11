شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: تامر مصطفى مستمر معنا وهذا موعد التحقيق مع تراورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إن عقد تامر مصطفى المدير الفني لمدة موسم ونصف موضحاً أنه مستمر معهم،لافتاً إلى أن نتائج الفريق البترولى تحسنت في الفترة الأخيرة بالمقارنة بالماضى.

وتحدث مدير الكرة بنادى إنبى عن آخر تطورات ملف البوركينابى إيريك تراورى عبر برنامج "صباح أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس" قائلاً:" موعد التحقيق مع اللاعب اليوم،وأول مرة يتصرف بهذه الطريقة وإيريك ليس اللاعب المقاتل الذى نعرفه".

تابع إسماعيل:" تراورى ليس له مستحقات عندنا والجميع يعلم تعاملاتنا المادية الجيدة مع اللاعبين،ونحاول مساعدة تراروى، لأنه لاعب مهم،لكنه على مدار الثلاث مدربين،الذى تعاقبوا على تدريب الفريق البترولى إيريك لم يتغير".

وواصل:" بداية إنبى لم تكن جيدة وليس تقصيراً من المدرب الحقيقة ولكن هي مجرد توفيق وكيميا، والتي سارت مع تامر مصطفى وأعتقد الفريق البترولى وضع يده على الطريق الصحيح والفترة المقبلة ستشهد تطورا،على جميع الأصعدة".

وتأهل إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى إلى ثمن نهائي الكأس، ليضرب موعدا مع الفائز من فيوتشر وطلائع الأسطول، وذلك بعد الفوز على لافيينا إف سي بنتيجة 3-0 الإثنين الماضى على ملعب بترو سبورت بالقاهرة، في دور الـ32 بكأس مصر.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.