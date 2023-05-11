شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على الأهلى وطائرة الزمالك ومنتخب الأثقال فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى لرفع الاثقال المشارك بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (10-20) مايو بالجمهورية التونسية.

كما اطمئن وزير الشباب والرياضة على بعثة النادى الأهلى قبل مباراته المرتقبة أمام فريق الترجى التونسى، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، وأيضاً أطمئن على بعثة الفريق الأول رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، والمشاركة فى بطولة إفريقيا للأندية، وبعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك المشاركة بمنافسات البطولة الأفريقية.

يأتى ذلك فى إطار متابعاته لاستعدادات المنتخبات الوطنية والفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات الدولية فى مختلف اللعبات.

اطلع الوزير على كافة الأجواء المحيطة والأمور اللوجستية المتعلقة بالمنتخب والأندية المصرية، وتوافر كل الاحتياجات المطلوبة خلال فترة مشاركاتهم بالبطولات المختلفة فى الجمهورية التونسية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى السفير المصرى بتونس على جهوده، والعمل على توفير على كافة التسهيلات للبعثات المصرية خلال تواجدهم بدولة تونس الشقيقة، وحرصه على استقبالهم وتوفير كل متطلباتهم.

أعرب الوزير عن خالص تمنياته للاعبين والأجهزة الفنية بتقديم مستويات وأداء متميز يليق بالفرق المصرية، وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية على مختلف الأصعدة، واسعاد الجماهير المصرية.