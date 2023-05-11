شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يشارك فى جزء من التدريبات واستمرار تأهيل ثلاثى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فتوح الفقرة التأهيلية فقط مع زملائه في بداية المران ولم يشارك في باقي فقرات المران الخططية والفنية.

وقام فتوح باستكمال المران من خلال أداء تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الحديث مع أحمد فتوح في حضور علاء رجب مخطط الأحمال للاطمئنان منه على حالته ومنحه بعض التعليمات.

كما واصل ناصر منسي و عبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي و العلاجي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي ، لتجهيزهما للمشاركة في الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي الحصة التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من إصابة في العضلة الخلفية.

وفي نفس السياق أدي عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية بشكل منفرد على هامش المران الصباحي ، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه بأفضل شكل للمشاركة خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.