شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة خليل المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، إن إدارة الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى صرفت جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل.

وأوضح أسامة خليل أن إدارة الإسماعيلى تبذل مجهودا كبيرا من أجل توفير باقى المستحقات من أجل إعادة الاستقرار داخل ألفريق ورفع معنوياتهم قبل المباريات المهمة القادمة وأولها مواجهة الزمالك.

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط ألفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها غدا السبت، بعدما حصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وتنتظر الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 4 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز ألفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدرأويش فى جدول الدورى.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع الزمالك 13 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى