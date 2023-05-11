شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يقترب من العودة لعرين سموحة أمام فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى الفريق السكندرى أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدورى.

وغاب الهانى سليمان عن تشكيل فريق سموحة أمام فريق ألو إيجيبت في كأس مصر، لصالح عمر صلاح الذى شارك بشكل أساسى في المباراة، التي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ويفكر أحمد سامى في الاستعانة بالهانى سليمان أمام فريق فيوتشر، نظرا لقوة المباراة وخبرات الهانى سليمان في التعامل في مثل هذه المواجهات الصعبة، على أن يعيد عمر صلاح لدكة البدلاء.

وحذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، بعض اللاعبين الذين ظهروا بأداء متواضع خلال مباراة ألو إيجيبت في كأس مصر، بإحالتهم إلى دكة الاحتياطي وعدم الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ونجح فريق سموحة في قلب تأخره بهدف أمام ألو إيجيبت إلى فوز بهدفين عن طريق حسين فيصل وأحمد مصطفى ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر في انتظار الفائز من الإسماعيلى والنجوم المقرر لها 24 مايو الجاري.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.