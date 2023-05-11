شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات المنتخب الأولمبى لأمم أفريقيا بعد سحب القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي، مرحلة الجد استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.





س : ما هي آخر استعدادات المنتخب للبطولة؟

ج : عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا بحضور محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالي المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".





س : متى يبدأ معسكر المنتخب استعدادا للبطولة؟

ج : استقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، واستعرض محمود حرب المدير الاداري أماكن الإقامة والتدريبات والمباريات في البطولة.





س : ما هي مجموعة منتخب مصر في البطولة؟

ج : يلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون.





س : ما هو نظام البطولة؟

ج : يتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.